La condición de Maite en su cita de First Dates: "Que no la tenga demasiado pequeña"

Maite y Robin han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial, aunque ha habido algo de juego La soltera ha llevado la voz cantante desde el principio y ha tenido las cosas claras

Maite ha ido a First Dates con la intención de encontrar a un hombre que la completara y con el que pudiera compartir buenos momentos. Las cosas las tenía muy claras, ya que cuando ha llegado y se ha visto con Carlos Sobera, esta ha dicho que su preferencia era "que no la tuviera demasiado pequeña". Ante la risa de Sobera, Maite también ha querido matizar que si el soltero "la tenía demasiado grande y no sabía usarla tampoco le valía".

Por la puerta ha aparecido poco después Robin, un joven con el pelo a lo afro que ha llamado mucho la atención a Maite. Una vez sentados en la mesa los dos han tenido una bonita cita. Se han conocido muy bien, pero Maite, a lo largo de la noche no ha sentido nada especial por Robin. Eso no ha sido motivo para no hablar de sexo. Ella ha contado sin cortarse que había probado las dos clases de tríos con sus amigos, "haciendo cositas" ha dicho.

Al final de la cita, él quería repetir, pero Maite ha dejado claro que la mirada de Robin no le gustaba y que no podía quedar con él, al menos como cita sentimental. Otra vez será para ambos.