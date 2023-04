Las dos concursantes nominadas disciplinariamente en Supervivientes 2023

Un enfrentamiento corto, pero intenso, entre Yaiza y Arelys "Esta noche saldrán dos nominados, uno de cada playa, más Arelys y Yaiza", anunció Jorge

Supervivientes 2023 es el formato estrella en estos momentos, el único que permite a Telecinco liderar con holgura cada jueves. Y anoche, en la séptima gala, disfrutamos de un auténtico momentazo que terminó en nominación disciplinaria. Todo comenzó cuando Arelys y Yaiza no compartieron el mismo punto de vista a la hora de cocinar: "como lo voy a cocinar yo, te acuestas a dormir", le dijo Yaiza a Arelys.

Evidentemente, aquí el enfrentamiento subió de intensidad, porque Arelys respondió: "me acuesto a dormir si me da la gana". Entonces, la madre de Yulen Pereira apartó la cara a Yaiza, que se había situado a muy corta distancia de la suya: "¡no me toques, porque yo no te he tocado!".

Tras ver las imágenes, Jorge Javier Vázquez les avisó: este tipo de comportamientos y actitudes no pueden formar parte de Supervivientes 2023: "no se pueden permitir".

¿Cuáles fueron las consecuencias de esta bronca? En primer lugar, ninguna de las dos pudo participar en la prueba de líder, por lo que no tenían opciones de salvarse en caso de ser nominadas.

Pero la organización les comunicó después que también serían nominadas disciplinariamente: "comienzan las nominaciones. Esta noche saldrán dos nominados uno de cada playa, a los que se sumarán Arelys y Yaiza ya que han sido nominadas disciplinariamente".