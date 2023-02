Dos concursantes de 'La Isla de las tentaciones' hablan sobre la comida del programa: "Cada día era peor"

Dos ex concursantes aseguraron que su paso por La isla de las tentaciones estuvo marcado por el hambre "Cada día era una sorpresa y cada día era peor"

Se dice que no se come muy bien en los realities, salvo que seas concursante de Masterchef y sepas cocinar a las mil maravillas. Pero nunca antes habíamos leído información relativa al plan nutricional de La isla de las tentaciones, un talón de Aquiles que la productora debería de solucionar en futuras ediciones si no quiere escuchar a sus participantes echando pestes de la comida.

Paola y Sara, concursantes de La isla de las tentaciones 5, no solo se quejan de que la comida fuera muy escasa. También critican que no formaba parte de una dieta equilibrada: "yo cuando veía a las personas que traían la comida encapsulada yo iba corriendo diciendo necesito saber… Porque cada día era una sorpresa y cada día era peor", explica Sara a través de un directo en redes sociales.

Paola no podía más que darle la razón: "cada día había pollo con arroz, tampoco había tanta sorpresa".

Sin embargo, la novia de Andreu sorprendió dando un giro a sus palabras: "no estaba tan mal la comida, era todo como muy sano. Pero todo era súper a dieta, y así te quedabas, escuchimizado. Yo acabé transparente". Incluso Sara se aventuró a decir que algunos guardaban la comida que sobraba en la nevera sin que la organización se enterase porque no estaba permitido comer fuera de los horarios establecidos.