¡Saltan las alarmas en 'Supervivientes'! Una concursante de esta edición podría estar embarazada

'Supervivientes' es un programa que pone al límite a los concursantes. Los participantes sufren durante varias semanas falta de comida, estrés y un desgaste físico y mental para conseguir ganar y hacerse con un cheque de 200.000 euros.

El pasado jueves 7 de marzo se estrenó la nueva edición del formato, y el domingo se conoció que Rocío Madrid se convertía en la primera expulsada definitiva del reality: "No podía más, estoy feliz de irme", declaró.

Hasta ahora hemos visto como Zayra Gutiérrez ha tenido que abandonar 'Supervivientes' por problemas de salud, y Marieta, concursante de 'La isla de las tentaciones 7', entrará este jueves para sustituirla.

Sin embargo, Claudia Martínez ha llamado la atención de sus compañeros tras encontrarse mal: "¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?", le preguntaba su pareja Mario. Mientras que ella respondía: "La barriga, la cabeza... todo. No me puedo levantar".

Ha sido Carmen Borrego la que ha lanzado la pregunta y ha creado muchas incógnitas: "¿No estarás preñada no?". Aun así, el novio de la joven ha respondido: "Sí, del Espíritu Santo".