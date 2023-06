El concursante de Supervivientes 2023 más egoísta según Alejandro Nieto

El ex concursante del reality se moja: para él, este es el concursante que menos se preocupa por el grupo

Alejandro Nieto es el último fantasma del pasado en llegar a Supervivientes 2023: después de ganar la edición de 2022, el joven ha regresado a Honduras para pasar unos días con los concursantes. Si bien el objetivo es apoyarles y conocer un poco más cómo es la relación entre ellos, Alejandro Nieto no ha tenido reparos en mojarse acerca de cuál sería el concursante más egoísta, al menos para él.

El programa le ha puesto en la tesitura de escoger a la persona que menos se preocupa por el grupo: "me ha costado bastante decidir el orden porque no los conozco. Me da pena que uno u otro no coma por mí", aseguró un coherente Alejandro Nieto.

A pesar de todo, se ha mojado: para él, Asraf Beno es el concursante que más se preocupa por el grupo; en la parte más baja ha situado a Artùr Dainese, porque según el 'fantasma del pasado', él sería el que muestra una actitud más egoísta. Eso sí, ha querido dejar bien claro que su percepción es la que es, y que no ha podido conocer a todos tan a fondo como le hubiera gustado.

Tras esto, Artùr Dainese tenía que decidir si dar la pizza al siguiente compañero junto con otra porción, o comerse la que tenía encima de la mesa. No lo dudó en absoluto y se la comió sin pensar en el resto de participantes.