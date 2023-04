El concursante rebelde que enciende MasterChef11

Lluís, participante de MasterChef11 es uno de los concursantes que más contesta Pepe Rodíguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera no están contentos con su comportamiento

Entre todas las ediciones de MasterChef siempre hay uno de los concursantes que decide rechistar a los jueces. Lluís, participante de la undécima edición, es uno de los concursantes que más contesta. Algo que, daba la sensación, que no hacía mucha gracia a los jurados del programa: Pepe Rodíguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Hasta el momento ha sido un concursante que replicaba las decisiones de los jurados y que no aceptaba muy bien las críticas, acusando de que los jueces tienen "una doble o triple vara de medir". Así de claro fue Lluís con los jueces, especialmente con Pepe Rodríguez, que no daba crédito a lo que escuchaba.

Los propios compañeros del concursante se sorprenden cada vez que Lluís hace alguna de sus contestaciones: "calla, que te van a dar para el pelo". Durante la prueba, preguntaron al concursante si estaba contento con su resultado. Este dijo que sí, y Pepe le contestó: "Sí, estás ahí, pero te lo decimos siempre, un pasito más". Algo con lo que Lluís no estaba de acuerdo: "Marta que es la que tiene que decir si he cumplido o no he cumplido".

Pepe subió un tono en la conversación y no se quedó atrás con su respuesta: "Yo sé que no pinto nada en el programa. Perdona que me haya metido contigo y te haya dicho eso. Toma un pin. ¡Lluís, no pasa nada porque te digamos las cosas!".

Después de la prueba, cuando le preguntaron por qué decía que los jueces tenían una doble vara de medir: "Bueno, doble, triple o la que sea. Creo que hay una vara de medir a medida para cada uno o es la sensación que tengo. Creo que la valoración no era acorde con la sensación que yo tenía de mi cocinado y así lo expresé", sentenciaba Lluís.