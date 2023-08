Un concursante le pega un 'bolazo' a la vaquilla del 'Grand Prix'

La reacción generó risas entre los espectadores del programa de TVE

El 'Grand Prix' se ha convertido en el gran éxito televisivo del verano. 18 años después de su última temporada, el mítico formato presentado por Ramón García ha regresado con una nueva etapa que está cosechando grandes datos de audiencia en TVE. A pesar de perder seguimiento respecto a sus dos primeras entregas, el programa volvió a arrasar anoche con una cuota superior al 20%.

Más de 1,7 millones de espectadores estuvieron pendientes de la batalla entre los pueblos de Aguilar de Campoo (Palencia) y Cervelló (Barcelona), que se saldó con la victoria de los primeros. Pero además, durante el transcurso del programa, se produjo una divertida escena que fue muy comentada en redes sociales.

Ocurrió en la prueba de 'Baloncesto en pañales', cuando el alcalde de Cervelló decidió accionar el pulsador para solicitar la ayuda de la vaquilla y entorpecer así a los concursantes del pueblo rival.

Después de que la vaquilla consiguiera tirar a un concursante de la cinta sobre la que iba caminando, el afectado no se lo pensó dos veces y le lanzó la gran bola que llevaba en sus manos.

Una reacción que, sin duda, generó muchas risas entre los espectadores del 'Grand Prix'. Miguel del Pozo, la persona que se encuentra bajo el disfraz de la mascota, también se animó a comentar la escena en Twitter. "Soy el que va dentro de la vaquilla... y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo. Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note", aseguró.

En otro mensaje posterior, a pesar de la divertida anécdota, aclaró que en el programa de TVE se respira siempre muy buen ambiente: "Hay muy pero que muy buen rollo entre todos: equipo, pueblos, mascotas... todo. Entre juego y juego comentamos lo anterior y nos echamos unas risas. Creo que es parte del éxito, nos divertimos mucho haciéndolo".