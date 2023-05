Una concursante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo es el casting para acceder al reality

El programa se ha convertido en uno de los más seguidos en España El reality se estrenó en enero de 2020

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

No es la primera vez que algún concursante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo es el casting. Ahora, lo ha hecho Naomi Asensi, participante de la sexta y última edición emitida. La valenciana ha compartido con sus seguidores cómo fue todo el proceso de selección junto a su pareja Adrián Blanch.

Naomi ha explicado que estaba de viaje en México con una amiga y que le llegó un mensaje directo en Instagram de una chica que le decía que "le gustaba mi perfil y que si me podía llamar". Le comentó que cuando llegara a España se pondría en contacto con ella. Al entrar a su perfil, vio que trabajaba en televisión y "enseguida até cabos y se lo mandé a Adrián".

Al enterarse, Blanch explicó que no creía que la pareja pudiera ser seleccionada, pero finalmente sí lo hicieron, aunque no fue tan fácil. "Te mandan 800.000 test psicológicos y otros tantos con preguntas. Él tiene que rellenar algunos sin que yo lo vea y yo sin que él lo vea. Cuando pasas esas fases, haces una videollamada y luego vas a un casting presencial en Madrid", comentó Naomi.

Al programa le llamó la atención el perfil de la valenciana, incluso el director le expresó que les encantaba, pero que él no acababa de convencer. "Métele caña", le dijeron a la concursante, ya que "querían ver como era Adrián en una situación de tensión".

Naomi ha declarado que su pareja no llora, que no es tan sensible como se dejó ver en televisión, y que, incluso, es al revés: "Soy yo la que se pone a llorar". Ha concluido comentando que todo eso fue fruto de "la tensión de la cámara y la tele".