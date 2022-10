La concursante de La isla de las tentaciones que asegura que fue infiel con Álvaro, tentador VIP

Álvaro Boix tuvo algo con Laura, como ya dejó caer en su primera aparición "No le conté nada a Mario", confiesa Laura

La entrada de Álvaro Boix como tentador VIP en la quinta edición de La isla de las tentaciones ha puesto la casa patas arriba. Nada más llegar, dejó caer que conocía a Laura de algo más que una noche con unas palabras que no dejaban en buen lugar a la pareja de Mario: "hace un mes y medio hablamos por Instagram. Me dijo: 'vente'. Acabamos en su casa, sus amigos se fueron a dormir, y nosotros detrás de ellos".

Estas palabras dejaban poco margen de duda, y ahora es Laura la que ha confirmado lo que ocurrió de verdad: "estuve contigo, sí. No quiero decir que no pasase nada". El mensaje era claro: le fue infiel a Mario, y Sandra Barneda fue la primera en sorprenderse: "me comentaste que en este tiempo era el mejor momento con Mario", algo a lo que respondió matizando: "era nuestro momento, pero los problemas y discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro y sabe que estuvo en casa, pero no quiso preguntarme nada, no sé si se lo imagina".

Laura, además, considera que su relación con Mario se caracteriza por continuas ideas y venidas, habiendo cometido errores como el de Álvaro: "coincidimos en una fiesta en Alicante y tuvimos un lío de una noche. Yo estaba con Mario, pero tuvimos una fuerte discusión".

Por su parte, Álvaro quiso quitarse toda la culpa que le pudiera caer: "estuvimos en su casa, nos liamos y nos acostamos. No se lo iba a decir pero pasó de todo. En ningún momento me dijo que tenía pareja, por lo que la que tiene que dar explicaciones es ella, que yo vengo aquí soltero".