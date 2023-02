¿Cometes este error tan común al preparar arroz en casa?

La clave de la receta de Karlos Arguiñano es tirar de la sal en este momento El célebre cocinero asegura que la sal hay que echarla antes de cocinar el arroz

En España, es muy habitual elaborar recetas cuyo principal ingrediente sea el arroz. Por ejemplo, Karlos Arguiñano aprovechó uno de sus últimos programas de Cocina abierta en Antena 3 para presentarnos un plato estrella que triunfará en cualquier casa: arroz con costilla de cerdo, coliflor y plátano split. Sin embargo, lo más interesante de esta receta no fue la preparación, sino el consejo que el cocinero nos regaló para preparar el arroz de forma adecuada.

¿Cuándo hay que echar la sal al arroz?

No es nada sencillo controlar la cantidad de sol que echas a tus platos, sobre todo cuando no la añades en el momento adecuado. Por ello, Karlos Arguiñano asegura que "al arroz hay que añadirle la sal al principio, cuando un arroz está soso y ya está hecho, no coge bien la sal".

Es decir, un error común que cometemos muchas personas es echar la sal tras cocer el arroz, pero de esta forma no se salaría de forma correcta y quedaría solo. ¿Conocías este truco que puede cambiar el método de elaboración de tus mejores platos? Eso sí, controla la sal que lleva el resto de ingredientes o la receta puede quedar demasiado salada.