Si comes fuera de casa, Karlos Arguiñano recomienda que nunca pidas este alimento

En una reciente entrevista para El Txoko de Idoate, el famoso chef español Karlos Arguiñano reveló su recomendación de evitar pedir pan en restaurantes cuando comes fuera de casa. Arguiñano señaló que incluso en establecimientos considerados buenos, muchos fallan al servir un pan de calidad.

El reconocido cocinero explicó que, en su experiencia, ha encontrado restaurantes buenos que ofrecen un pan de baja calidad, y aunque prefiere no quejarse, opta por no consumirlo. "Hay restaurantes buenos que te ponen un pan chungo. Yo no digo nunca nada, pero no lo como. Yo pan chungo, no como", afirmó Arguiñano durante la entrevista.

Si pensamos en todas aquellas ocasiones en las que hemos pedido pan fuera de casa, puede que hayamos vivido la misma experiencia que Karlos Arguiñano: son muchos los restaurantes que sirven pan congelado al horno, que termina transformándose en un molesto chicle difícil de masticar.

Esta peculiar preferencia del chef español ha generado debate en las redes sociales, con algunos usuarios compartiendo experiencias similares y otros expresando su sorpresa ante la importancia que Arguiñano otorga a la calidad del pan en sus visitas a restaurantes.

Sin duda, su consejo ha dejado a muchos comensales reflexionando sobre la elección del pan en sus próximas salidas gastronómicas. Y queda claro una vez más que Karlos Arguiñáno es el chef de los españoles, un cocinero que se preocupa por la experiencia de los comensales.