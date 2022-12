El comentario de este soltero que no le ha hecho ninguna gracia a su cita

Sasha y Toni han tenido una cita cordial que él pensaba que estaba yendo muy bien Toni ha llamado "madurita" a su cita, pero a esta no le ha hecho ninguna gracia

Tanto Sasha como Toni han ido a First Dates en busca de alguien especial con la que compartir buenos momentos. Sasha es una chica de 32 años muy disfrutona y que ha ido con gran ilusión al restaurante más conocido de la televisión. Allí se ha encontrado con Carlos Sobera, quien ha sonreído cuando ella le ha llamado "la bestia de la tele". Por su parte Toni era un chico muy dicharachero que le ha gustado saber que su cita tenía 32 años, "una madurita" ha comentado.

Aparte de esto una vez se han visto y presentado, los dos se han sentado a la mesa a cenar y a disfrutar de una bonita velada. Aunque Toni se pensaba que la cita estaba yendo muy bien, lo cierto es que no era así. Sobre todo cuando él le ha dicho a Sasha que era "una madurita". Así ha sido como la soltera ha puesto una mueca de pocos amigos.

Toni ha reconocido que a su anterior pareja en un buen momento de la relación le propuso una relación abierta. Esto ha horrorizado a Sasha, quien ya no ha dudado ni un segundo en decirle que no quería una segunda cita con él. No se veía teniendo una relación a largo plazo con Toni.