El comentario de un soltero de 'First Dates' molesta a Carlos Sobera

El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro' Al presentador no le ha gustado el comentario de Diego

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este miércoles, se ha presentado Diego, de 35 años. El soltero se ha definido como "bastante conservador", y ha querido dejar claro que respeta el tema del poliamor y de las parejas abiertas, pero que él no lo comparte: "Respeto, pero soy bastante tradicional, me gustaría algún día casarme, tener hijos y formar una familia".

El vigués está muy orgulloso de su tierra, de Galicia, y así lo ha hecho saber: "No elegí nacer en Galicia, simplemente tuve suerte", ha comentado.

En el tema del amor, ha comentado que él cree, pero que "la cosa está complicada". Ha explicado que hay muchas chicas que le pueden gustar, pero el hecho de convivir es lo más difícil. Además, ha explicado que el deporte es una forma de vida para él porque se dedica profesionalmente, y que "es complicado que alguien entienda eso".

Cuando Carlos Sobera le ha preguntado si le daba igual el físico de una mujer, Diego le ha respondido: "Hombre, si está bien buenorra, mejor". Algo que ha ofendido al presentador: "Buenorra, buenorra... quieres decir que sea guapa, ¿no? Es que buenorra suena un poco...". El soltero ha recapacitado y ha comentado: "Sí, suena un poco chabacano".