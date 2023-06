El comentario de un soltero de 'First Dates' que ha disgustado a su cita: "Pues ya vamos mal, pero muy mal eh"

Este viernes el formato ha juntado a Inés y Joel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Inés (20 años) y Joel (22). La soltera ha explicado que cree que los "chicos jóvenes tienen la cabeza en Honolulu", y ha comentado que busca en un hombre que "sea simpático, sincero" y que no le mienta.

El comensal ha entrado al programa muy seguro de sí mismo. "Para gustos colores, pero me veo una persona atractiva (…) Me veo un chico guapo y atractivo que puedo llegar a gustar".

Desde pequeño siempre le ha gustado la música y ha decidido entrar cantando para conocer a la soltera. "A mí me gusta la gente que canta, pero a mí no, me siento muy avergonzada (…) No me podrían conquistar cantándome una canción", ha asegurado Inés.

Las primeras impresiones de ambos han sido buenas: "Me ha parecido una chica atractiva, aunque un pelín alta para mi gusto", ha comentado Joel. Mientras que la soltera ha declarado que le ha parecido muy guapo, aunque ha confesado que lo que menos le ha gustado es que "sea catalán".

Casi al principio de la cita, el chico le ha preguntado si se había pedido una cerveza, y ha asegurado que la detesta y que no le gusta nada. "Pues ya vamos mal, pero muy mal eh". Se lo dije a los del trabajo 'como no le guste la cerveza vamos a tener un problema'", ha dicho Inés.

Joel ha explicado que el sabor que deja la bebida es lo que no le gusta: "El aliento después de beberte una cerveza no es el mismo que si no te la has bebido. Entonces si te has bebido una cerveza, hay algo que me echa para atrás". Además ha añadido que él es más de pedirse una sidra.

En la decisión final, Joel ha comentado que tendría una segunda cita porque le ha parecido una chica muy interesante y se ha quedado con ganas de conocerla más. Inés también ha explicado que quiere un segundo encuentro porque le ha parecido un chico responsable, guapo y le ha caído "muy bien".