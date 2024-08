El comentario machista que escandaliza a esta soltera de 'First Dates': "La mujer existe para tener hijos"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Eduardo y Charo. Eduardo es un soltero vasco de 58 años que ha llegado al restaurante pidiendo una mujer "que no sea escorpio, que tienen mucho carácter". Charo, por su parte, tiene 57 años y es madrileña además, es tauro.

Las primeras impresiones por parte de los solteros era bueno. ''No está nada mal, es alto, va bien vestido y no es calvo. Tiene buena planta'', confesaba la soltera.

Lo cierto es que la cita comenzaba con buen pie y había gran feeling entre ellos, reían, compartían experiencias, hasta que Eduardo confesaba que su prioridad no era encontrar el amor. ''Soy de los que piensa que es mejor estar solo que mal acompañado. Te diré una cosa, donde esté un buen libro, que se quite una mujer'', sentenciaba.

Sobre el tema hijos, el soltero dejaba sin palabras a la soltera con un polémico comentario. ''A todas las mujeres les gustaría tener un hijo'', declaraba. ''No e creas eh'', respondía ella. ''La mujer existe para tener hijos, no es una visión machista'', proseguía diciendo Eduardo. ''No estoy de acuerdo. Yo soy super maternal, pero lo que yo siento no tienen que sentirlo todas las mujeres'', aseveraba ella.

En la resolución final de 'First Dates', Charo decía que sí a una segunda cita, pero Eduardo le explicaba que no era lo que estaba buscando. Ella sentía que le gustaban las mujeres "más clásicas" y él le ha dado la razón. "Me gusta que lleven crucifijo", explicaba Eduardo, algo que Charo no acostumbra.