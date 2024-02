El comentario que ha dejado perpleja a esta soltera de 'First Dates': "A mi me gusta besar la boca y comer lo de abajo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Gaspar, el soltero catalán de 71 años ha llegado al programa confesando ser una persona bastante infiel. Su cita es Esther, una andaluza de 66 años que vivía en Barcelona y se considera una mujer fuerte e independiente.

La soltera declaraba ante las cámaras: "Me encanta ir enseñando las piernas porque es lo más bonito que tengo, aunque también me gusta enseñar el pecho". Gaspar, nada más verla comentaba: "Tiene unos ojos preciosos y el pelo también".

En un momento de la velada, Gaspar alababa el look de la soltera aunque no es oro todo lo que reluce porque solo lo hacía para quedar bien delante de ella. "Yo sé decirles a las mujeres lo que ellas quieren oír", afirmaba.

"A mí me gusta besar la boca y comer lo de abajo", comentaba él, pero este comentario no hacía gracia a la soltera. Además, el soltero terminaba de desencantar a su cita diciendo que buscaba a "una mujer igual que su madre", "con porte y clase".