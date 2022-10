El comentario que arruina una cita en First Dates: “Va un poco ligerita de ropa”

Eugenia y Manuel han tenido una cita que ha sido cordial pero muy tensa por él Las aficiones y comentarios de Manuel han arruinado la velada con su cita

Eugenia ha ido a First Dates en busca de un hombre que fuera “agradable de ver”, como Carlos Sobera. Sin embargo, la soltera se ha encontrado con Manuel, un hombre que tiene un sentido muy particular de ver el mundo de su alrededor. Nacionalista empedernido y con los “valores del toro” buscaba a una mujer que tuviera todas las mujeres. Las cosas entre ambos no han empezado bien, sobre todo cuando Manuel ha declarado “va un poco ligerita de ropa”.

Después de sentarse a cenar la verdad es que la cosa no ha mejorado mucho. La oportunidad que le ha dado Eugenia ha sido por cordialidad, ya que sus gustos y pasiones eran muy diferentes. Manuel incluso ha llegado a decir que su afición era “una mujer, veo a una rubia en minifalda y mi cabeza se gira sola”. Todo este tipo de comentarios han provocado bastante rechazo en Eugenia.

Al final de la cita, Manuel quería seguir conociendo a Eugenia, pero ella tenía claro que no quería estar con un hombre como él. No le había gustado ni su físico ni su forma de expresarse, así que le ha dado calabazas.