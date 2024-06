Los comensales de 'First Dates' alucinan con lo que hacen estos solteros: "Lo necesitaba"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Esta noche 'First Dates' ha juntado a cenar a Andrés, un joven al que le encanta la fiesta y se define como coqueto. En el amor “me va la chingada”, no ha tenido nada serio, pero sí varios intentos “mi madre me decía que comiera de todo”. Tiene claro que no puede bloquear al destino y lo que le depare, chico o chica, será bienvenido.

Su cita es Stiven, un chico que siempre ha estado ligado al mundo del deporte. No se considera friki, pero sí le gusta el mundo del K-Pop y lo relacionado con la cultura de Corea del Sur. Al verle, Andrés ha sentido que era un chico muy atractivo, muy guapo y con un cuerpo muy atlético. Él también ha pensado lo mismo y se han puesto rápidamente a hablar de sus lugares de origen, de Madrid, Toledo…

La cita de los jóvenes comenzaba de la mejor de las maneras y es que los solteros se iban conociendo poco a poco. En un momento de la cena Stiven confesaba a su cita que trabajaba en redes sociales: "Tengo Onlyfans".

Pero la cita ha subido de nivel cuando, al ponerles música los solteros han comenzado a bailar y a perrear en mitad del restaurante del programa. "Lo necesitaba", decía el soltero.

De cara a la decisión final, Andrés ha puntualizado que le parece atractivo, pero que le echa un poco para atrás su cara de bebé. Stiven ha dicho que sí que quería una segunda cita y él ha contestado que de momento quedaban como amigos, aunque podían quedar más veces a ver si surgía la chispa: "Amigos con derechos".