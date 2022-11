La comensal más rápida de First Dates tiene claro que quiere casarse con su cita

"Me caso", dijo Paula tras saber que la madre de Edu sabía hacer tortilla de patatas "muy bien" A Paula le encantó que su cita fuese "cani"

¿Es una cita suficiente para saber que estás ante el hombre de tu vida y que quieres casarte con él? Seguramente no, porque al fin y al cabo, las personas se conocen con tiempo y dedicación. Pero Paula lo tuvo claro nada más saber una circunstancia de Edu, el comensal con el que compartió cena en First Dates durante el programa de ayer.

Para empezar, a Edu le encantó Paula cuando la vio entrar: "es muy guapa y con rollazo". Además, siendo los dos de Andalucía, pensó que sería bastante fácil poder tener algo con ella. A Paula también le gustó Edu. Es más, le llamó la atención que fuese "cani" por ser una característica que le atrae. Eso sí, en tono jocoso añadía que "me va arruinar la vida" tras tener 12 hijos con él.

Y llegó el momento de proponer matrimonio: Edu reveló que a su madre le sale genial la tortilla de patatas, el plato favorito de Paula. Por lo tanto, ella lo tuvo claro: "me caso". Un comentario que desencadenó sonrisas cómplices en una cita que acabó mejor de lo que ninguno de los dos hubiera pensado.