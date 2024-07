Una comensal de 'First Dates' estalla contra su cita: "No me gusta que me vacilen"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Patricia (45 años) y Yolanda (52). La primera soltera ha explicado que se casó con una chica que era heterosexual y la pilló que se había ido con un chico: "Crees que realmente se convierten, pero no. Estamos los que sabemos lo que queremos, y los que picotean".

Es por ese motivo que Patricia ha querido saber si a su cita también le gustan los chicos. Yolanda ha explicado que se casó, y una vez se separó siguió saliendo con hombres, pero más tarde se fijó en las mujeres: "Un desamor de un chico me llevó a preguntarme si con una chica me podría entender mejor. Eso hizo que optara por decir 'pues me voy con chicas'. El 90% tiraría para chicas".

La respuesta de Yolanda no ha gustado nada a la comensal: "O sea, que tienes ahí un 10% (...) No me gusta que me vacilen. Es un poco el rollo que se lleva y me gusta que tengan claro su orientación sexual. La gente que no lo tiene claro, picotea, picotea, y no me gusta".

Sin embargo, durante la cita se han ido conociendo y han visto que son muy parecidas. En la decisión final, Yolanda ha declarado que tendría un segundo encuentro con la soltera, pero Patricia ha explicado que no tendría una segunda cita amorosa, pero sí una amistad.