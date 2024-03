Una comensal de 'First Dates' defiende que "el feminismo divide"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Isabel y a Eric. Isabel había pedido al equipo del programa que su cita no fuese un "cani", ya que ella se considera "una princesita muy sensible".

Durante la cena, los jóvenes encontraron numerosos puntos en común: a los dos les gusta el anime, la música y tienen unos valores muy similares. Ambos se consideran de derechas y muy cristianos.

Eric afirmó que "Actualmente, es difícil encontrar a alguien que sea creyente, pero es una juventud que sí que existe". Tras esto, el mallorquín destacó que no considera que el sexo sea algo importante en una relación.

Isabel por su parte entendió muy bien a su cita, ay que la joven considera que el sexo es "algo secundario". "Yo puedo estar un año sin tener sexo, no me importa. De hecho nunca he tenido", confesaba la joven.

Isabel, al terminar su cita afirmaba: "Creo que el feminismo de ahora se relaciona muchísimo con la política y no cómo era antes, que era un movimiento muy sano. Divide a la gente en bandos y me parece una pena. Creo que el feminismo es importante, pero en unas partes del mundo lo es más que en otras. Yo aquí en España lo veo todo bastante bien".

Los solteros decidían darse una segunda cita.