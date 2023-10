Un comensal de 'First Dates' cree que las mujeres españolas "son muy invasivas"

El programa ha juntado a Sara y Juan El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Juan (30 años) y Sara (33). El soltero se ha definido "coqueto, pícaro, un poco insinuante en algunas cosas y con ciertos detalles de picardía". Al ver a su cita, ha tenido muy buena impresión: "Parece una chica interesante, es guapa, tiene buenas piernas".

La comensal ha explicado que de primeras no sabía si iba a coincidir con su cita, pero ha asegurado que le ha parecido guapo y con buen físico: "No soy de izquierdas ni nada, pero era extranjero y no sabía si iba a concordar con alguien de otro país y su forma de ver la vida".

Juan ha comentado que las oportunidades que ha tenido con mujeres españolas no le han acabado de gustar: "Siento que son un poco muy centradas en cerrarme ya una relación y no se da el tiempo de conocernos, sino que se meten muy de lleno y no me gusta que sean tan invasivas".

Durante la cena, los solteros se han ido conociendo y han visto que tienen varias cosas en común, algo que ha provocado que en la decisión final, ambos hayan escogido tener un segundo encuentro.