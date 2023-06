Una comensal de 'First Dates' se atraganta y su cita pide ayuda: "Por favor, rápido"

Este miércoles el formato ha juntado a Mariluz y Antonio El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Mariluz (55 años) y Antonio (52). El soltero se ha definido como un "vampiro psíquico" porque es muy empático. La primera impresión al conocer a su cita ha sido muy buena: "Me ha parecido una mujer guapísima con un estilo precioso, me ha encantado (…) Esta chica puede enamorar a quien quiera".

Durante la cena, la comensal ha explicado que se llevó un gran chasco después de que su exmarido la dejara tras 22 años de matrimonio, y ha asegurado que ella no hubiese terminado su matrimonio "nunca". Antonio se ha percatado de que aún no ha superado la ruptura: "Quizás es una herida por ahí que falta cicatrizar, es muy importante que cicatrice antes de empezar una nueva relación".

En un momento de la cita, Mariluz se ha atragantado y ha pedido agua a la camarera. "Por favor, rápido que se me muere. Me voy a quedar viudo antes de tiempo. Antes de tener novia incluso. Es tremendo lo mío, mi destino es espantoso", ha comentado el soltero.

La pareja se ha ido conociendo y han hablado de política, algo en lo que no han coincidido: "Creo que no está en el mismo plan que yo. Soy ateo pero soy muy respetuoso con la necesidad de mucha gente de creer", ha dicho Antonio. Mientras que la soltera ha asegurado que es una mujer cristiana que le gusta "escuchar misa" y que tiene "valores tradicionales".

En la decisión final, Mariluz ha comentado que no tendría una segunda cita porque no ha sentido lo que tenía que sentir como para iniciar una relación amorosa. Antonio ha comentado que tampoco quiere seguir conociéndola, y que no están en el mismo momento, que ella "va con el freno de mano puesto".