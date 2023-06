Una comensal de 'First Dates' alucina tras hablar con su cita: "Me he quedado un poco con cara de póker"

Este jueves el formato ha juntado a M.ª Jesús y Oriana El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a M.ª Jesús (23 años) y Oriana (19). La primera soltera ha destacado su estilo: "Mi estilo es distinto a lo que podemos ver. Llevo muchísimos años tiñéndome, haciéndome piercings, tatuajes...". La segunda comensal ha explicado que lleva 19 años "más sola que la una", pero que no le ha hecho falta nada.

La primera impresión de M.J. ha sido buena: "Me ha gustado un montón porque es tan risueña como yo. Me ha gustado ver que tenemos eso en común".

Durante la cita se han ido conociendo, y Oriana ha explicado que le gusta mucho ir al teatro, algo que no suele hacer su pareja: "Me dio pena porque quiero hacer planes con alguien para ir a ver teatro, los Goya (…) Un poco triste".

Además, ha comentado que le gusta los musicales, a lo que M.J. ha asegurado que no le acaban de gustar. "Un buen musical pensaba que a todo el mundo le gustaba. Me he quedado un poco con cara de póker", ha asegurado Oriana.

Han tenido más diferencias, y es que a M.ª Jesús no le gusta el pescado, algo que para ella es esencial: "Para mí el sushi es la única comida que quiero comer todos los días de mi vida. Que no le guste el salmón es un poco tela".

M.J. ha explicado que tiene una relación abierta con un chico, y que si a su pareja no le gustaste la persona que conociera en 'First Dates', ella tendría una relación con esa persona, independientemente de su pareja. Algo que no ha acabado de convencer a su cita.

En la decisión final, M.ª Jesús ha comentado que tendría una segunda cita con ella para ver cómo evoluciona todo. Oriana, en cambio, ha explicado que le ha descolocado lo de la relación abierta porque no tiene experiencia y cree que tiene que coger experiencia antes de probar algo nuevo.