Un comensal de 'First Dates' advierte a su cita: "No me vas a besar"

El programa ha juntado a Mariana y Egoitz El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Egoitz (19 años) y Mariana (19). El soltero ha comentado que está estudiando ingeniería robótica y que se identifica mucho con Sheldon Cooper porque "es una persona muy intelectual". Al conocerse, la comensal ha asegurado que no le ha llamado la atención: "Es muy pequeño. No de altura, simplemente lo vi muy niño".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen gustos diferentes. A él le gustan las películas antiguas como 'Titanic' o series como 'The Big Bang Theory', y ella no ha visto ninguna de las dos.

No solamente eso, y es que cuando Egoitz le ha explicado que estudia ingeniería, Mariana ha asegurado que no le gustan los ingenieros: "No tengo nada en contra, pero me guío mucho por mi intuición y no me gustan. Creo que son bastante cuadriculados (...) Siento que son este tipo de personas que en un momento romántico antes de darse un beso o cualquier cosa como que te cortan con un dato supercurioso... No me gusta".

En un momento dado de la cena, el chico ha querido advertir a la joven que no se iban a besar: "Yo en la primera cita no beso ¡eh! No me vas a besar. Lo digo de primeras para que no haya confusión".

En la decisión final, ambos han comentado que no tendrían una segunda cita juntos, ya que tienen diferentes gustos y no han sentido ese feeling como para tener un segundo encuentro amoroso.