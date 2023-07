Un colaborador de 'Sálvame' reaparece en 'Así es la vida' para hablar de la última hora de Bertín Osborne

Casi un mes después del final de 'Sálvame', José Antonio Avilés entró por teléfono este miércoles en 'Así es la vida' para informar de la última hora de Bertín Osborne tras el envio de su comunicado a los medios de comunicación

"A mí me ha sorprendido muchísimo la portada pero, viniendo las declaraciones que está haciendo la gente y la informaciones que se están dando, hay que dar una información que es la que da sentido a ese comunicado", empezó diciendo Avilés en el programa de Telecinco.

Antes de dejarle seguirle, César Muñoz aclaró que el excolaborador de 'Sálvame' había entrado después de que asegurase que, supuestamente, había hablado con el entorno más cercano del cantante: "Para conversar con él, hay que hablar con su mano derecha, que nosotros que hemos visto a Bertín en un plató sabemos quién es y le ponemos cara".

Esta llamada se produjo después de que Sandra Barneda viviese un tenso momento con uno de los invitados de 'Así es la vida'. La presentadora ha explotado este miércoles contra el cómico Arévalo después de que comentaser el comunicado que Bertín Osborne ha enviado a los medios tras la exclusiva que ha concedido Chabeli Navarro, la que iba a ser la madre de su próximo hijo.

"He dicho textualmente nada más empezar este programa que hasta donde llega la libertad de expresión y el derecho al honor. Todas estas cuestiones y, sobre todo, he dicho que esta noticia llegó aquí y en directo la paré. No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín Osborne. No, Arévalo", le respondió tajantemente Barneda a Arévalo.