El colaborador que ha pasado de 'Sálvame' a 'Así es la vida': "Estáis acabados"

El programa desapareció de la parrilla de Telecinco el pasado 23 de junio Ocho colaboradores están grabando un docureality para Netflix

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo varias modificaciones: canceló 'Sálvame', apostó por 'Mía es la venganza', una serie por las tardes que ha fracasado en audiencia, y la emisión de 'Vaya vacaciones', entre otros muchos. Por ahora, estos cambios no han ayudado a superar la crisis de audiencia.

'Sálvame' desapareció de la parrilla de Telecinco el pasado 23 de junio, pero ocho de los colaboradores del programa están grabando un docureality para Netflix que consiste en buscar trabajo en América. Entre ellos se encuentran Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, María Patiño, Terelu Campos y Lydia Lozano.

Antonio Montero tiene una gran trayectoria televisiva: a finales de los 90 estuvo en 'Tómbola', después estuvo en 'Sabor a ti', fue colaborador de '¿Dónde estás, corazón?', 'El gran debate', 'Materia reservada', 'Lazos de sangre', y 'Sálvame'.

Ahora, Antonio Montero ha vuelto a sorprender a la audiencia, y lo ha hecho nada más y nada menos que fichando por 'Así es la vida', el programa de Sandra Barneda que sustituye 'Sálvame'.

"¡Bienvenido y bien hallado! Has dejado el barquito de Ibiza para venirte aquí", ha comentado la presentadora. "Muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer. Mucha suerte y haremos todo lo que podamos (...) Me alegra venir y ver este plató tan precioso. Ha sido una ausencia momentánea de la tele, pero aún así me impresiona volver", ha respondido el televisivo.

'Así es la vida' ha publicado en su Twitter que Antonio Montero se estrena en el programa, y enseguida ha habido comentarios en contra del fichaje: "Estáis acabados", "Están de repesca" o "No ha estado nada acertado en sus comentarios".