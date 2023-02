"El cocido se hace lentito" así explica esta soltera de First Dates como nacen las relaciones

Tomás y Mercedes han tenido una cita en First Dates que ha ido a las mil maravillas Los dos ancianos solteros han estado en sintonía y se han acabado gustando mucho

Mercedes no ha sentido gran cosa cuando ha visto aparecer a Tomás por la puerta del restaurante de First Dates. Lo único que ha visto en él era que era muy mayor para ella. No obstante, Tomás era un encanto de hombre y ambos han decidido sentarse a cenar, a ver que pasaba. Bueno, la velada no ha podido ir mejor para ambos. Allí los dos han descubierto que eran personas muy compatibles, con gustos parecidos y con muchas ganas de vivir.

Tomás era un soltero que nada más ver a Mercedes ha quedado prendado de ella. Ambos han empezado a hablar de los temas más diversos y ese amor ha primera vista no ha dejado de crecer en él. Cuando han hablado de las relaciones ella tenía claro que "el cocido se hace lentito".

Cuando han llegado a la decisión final los dos tenían muy claro que querían repetir fuera del restaurante. Mercedes ha dejado que fuera él quien contestara primero y hablara de las maravillas de la cita. Así ha sido y bueno, Tomás ha sido correspondido por Mercedes que quería repetir cuanto antes.