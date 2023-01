¿Cuánto cobraron Iker Casillas y Andrés Iniesta por comentar el Mundial de Qatar 2022?

El ex portero del Real Madrid se llevó a casa más de 50.000 euros Andrés Iniesta solo cobró 17.500 euros

Iker Casillas y Andrés Iniesta se convirtieron en dos de los reclamos más importantes de RTVE para que los espectadores vieran el Mundial de Qatar 2022 a través de la pública. Ahora bien, pese a que el campeonato finalizó el pasado 18 de diciembre con la victoria de Argentina, no ha sido hasta la fecha cuando han transcendido sus sueldos.

El Debate confirma que el que fuera portero del Real Madrid se habría llevado a casa 52.500 euros por comentar algunos de los partidos que se desarrollaron entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Mientras que Andrés Iniesta habría tenido un caché inferior, de 17.500 euros. No obstante, el citado medio asegura que estos salarios son los habituales en colaboraciones puntuales como esta.

¿Por qué existe esta diferencia de ingresos entre Iker Casillas y Andrés Iniesta? Porque el madridista participó en mayor número de ocasiones que el ex jugador del F.C. Barcelona. De ahí que Iker ganase más dinero que Andrés, y no tanto por el caché de uno u otro ex futbolista.