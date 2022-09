Claudia de 'La isla de las tentaciones' revienta Twitter por los memes sobre sus ex

Los telespectadores se han quedado sorprendidos por la cantidad ex que tiene Claudia Twitter no ha esperado ni un segundo para llenar toda la red de memes

Twitter se ha llenado de memes en las últimas horas después de que una de las concursantes de ‘La isla de las tentaciones 5’, Claudia, haya contado cuantos ex ha tenido a lo largo de su vida.

Y es que la misma se ha reencontrado con nada menos que cuatro exparejas o rollos que había tenido antes de estar con su actual pareja. Al enterarse el público y los telespectadores de esto Twitter ha rebosado por los memes.

Claudia se ha reencontrado con Brian y Edgar, dos hermanos gemelos de Sevilla con los que tonteó en su día. Luego se ha encontrado con Aitor, un tercer ex, al que le costó reconocer por su cambio físico.

Más tarde fue Carmen, quien le comentó a Javi que su ex también había estado con ella. Por último, Hugo, el primer soltero vip también había tenido algo con Claudia. Como decía al final un usuario en Twitter “Claudia no sabe si ha ido a La isla de las tentaciones a Tu cara me suena”.

Claudia no sabe si ha ido a La Isla De Las Tentaciones o a Tu Cara me Suena… #LaIslaDeLasTentaciones2 — Diego (@DiegoMG91) 28 de septiembre de 2022

Los ex de claudia echando curriculum en mediaset para entrar en el programa #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/iD6pbWsJT4 — Sara (@imsariiiii) 28 de septiembre de 2022

Claudia confirma que es la del video de Íñigo 0nieva.#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/wTcTmePBRX — Luis Angel Castro (@Ljkond83) 28 de septiembre de 2022

Otra usuaria llamada Sara, publicando una foto de mucha gente en una fiesta, escribía “los ex de Claudia echando curriculum en MEdiaset para entrar en el programa. Por último otro tuit que se ha vuelto viral en muy poco tiempo decía “Claudia confirma que es la del vídeo de Íñigo Onieva”. Las risas han estado servidas durante toda la noche.