Claudia Campillo rompe tabús en 'Vulnerables': “Hablar de salud mental ya no es un motivo de vergüenza”

Claudia Campillo es una de las protagonistas de 'Vulnerables', la nueva serie documental de laSexta sobre salud mental. Influencer y con una voz muy activa en redes, participa en un episodio especialmente delicado en el que comparte su experiencia con el abuso sexual infantil. En esta conversación, que YOTELE tuvo con la protagonista en el marco del South International Series Festival celebrado en Cádiz, explica qué significa para ella formar parte de este proyecto, cómo ha vivido la evolución social del concepto de salud mental y qué mensaje quiere dejar a quienes se sientan identificados con su historia.

¿Cómo le explicarías al público qué es 'Vulnerables'?

Claudia Campillo: Yo creo que es una serie muy necesaria, donde se rompen tabús y se habla de algo muy importante como es la salud mental, que a día de hoy afecta a toda la población. Es una serie atrevida, que hurga en la herida para poder ayudar a la gente que la vea. Es un reflejo, como si fuera una persona que te escucha. Un abrazo directo al corazón y algo súper necesario.

El término “salud mental” hace unos años apenas se usaba. ¿Cómo ves la evolución en la última década?

Creo que la pandemia nos hizo mucho daño, pero también tuvo algo positivo: que cuando hablabas de salud mental ya no pensabas en una persona “loca”. Yo llevo muchos años yendo a terapia y antes no me atrevía a decirlo por miedo o vergüenza a ser juzgada. Hoy lo digo tranquilamente y rara es la persona que no va a terapia. Se está convirtiendo en algo rutinario y eso es muy bueno.

¿Qué te llevó a participar en este proyecto?

Me llegó una propuesta por correo, creo que primero me contactaron por redes y desde ahí seguimos. Acepté porque todo lo que sea poner un granito de arena para romper el tabú de la salud mental, y en concreto del abuso sexual infantil —que es de lo que trata mi capítulo—, merece la pena. Quería que mi testimonio pudiera ser ese abrazo que necesitan quienes me estén viendo.

Una de las claves de 'Vulnerables' es transmitir que siempre hay salida. ¿Cómo has conseguido recuperarte de lo que cuentas en tu episodio?

Yo creo que es algo que no se supera nunca, pero sí aprendes a vivir con ello. Mis factores clave han sido tener una buena red de apoyo, pedir ayuda, no sentir que soy “pesada” por contar cómo me encuentro, y sobre todo la terapia. Confiar en el proceso, aunque haya momentos muy bajos en los que quieras tirar la toalla, y recordar que eso también pasa.

¿Qué peso le das a la terapia y qué peso al entorno social y familiar?

Diría que un 40% la terapia y un 60% la red de apoyo. En mi caso, que estuve ingresada en una clínica de salud mental, la terapia me salvó. Gracias a ella también pude rehacer relaciones de amistad y familiares que sin ese trabajo no hubiera conseguido. Ahora que lo he trabajado mucho, la terapia ocupa ese 40% y el resto lo ponen mis amistades y mi familia.

¿Qué mensaje te gustaría dejar a la gente que se vea reflejada en tu testimonio?

Que lo siento mucho. Que como siempre digo, nunca nos falten las alas para volar libres, en paz y tranquilamente. Que se puede, que yo soy reflejo de ello. Que me miren a mí, que se apoyen, que les mando un abrazo enorme y que vayan a por todas, porque nos merecemos una vida tranquila.