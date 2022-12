Claudia cae en la tentación con Álvaro, pero reacciona de manera inesperada

Claudia se besó con Álvaro dejándose llevar por la situación A la mañana siguiente, se arrepintió del todo... ¿Le servirá esta excusa a su chico?

La isla de las tentaciones 5 estaba siendo una de las ediciones más aburridas de todas las que ha emitido Telecinco hasta la fecha, pero en su recta final, se ha animado la situación: al edredoning de Samuel hay que sumar el desliz que ha sufrido Claudia a pocos días de reencontrarse con su chico, Javi Redondo. Dejándose llevar por la situación, la joven se ha besado con Álvaro Boix y ha caído finalmente en la tentación.

Ahora bien, a la mañana siguiente, Claudia fue consciente del error que había cometido y se arrepintió rápidamente, rompiendo a llorar al pensar en Javi y en el dolor que podría sufrir su chico tras serle desleal con Álvaro. Ahora bien, Este arrepentimiento puede que no sea suficiente para que la pareja se recomponga tras este problema que acabará resolviéndose en próximos capítulos.

"He hecho lo que sentía, he pensado en mí después de mucho tiempo y ha pasado lo que ha pasado", admitió Claudia en un principio. Pero pocas horas después, cambió por completo su versión: "madre mía la que he liado. Me he fallado a mí misma, porque no va con mis principios ser infiel. A él también, obviamente".