Clara Chía entra por primera vez en televisión para desmentir su ruptura con Gerard Piqué: así ha sido su intervención

Clara Chía ha hablado por primera vez en televisión. Después de que este jueves se disparasen los rumores de ruptura con Gerard Piqué en 'Vamos a ver', la joven catalana ha decidido responder a las especulaciones y aclarar cuál es la situación actual con el exfutbolista. Lo ha hecho este viernes en 'Tardear', el programa vespertino de Telecinco presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto.

La llamada ha sido realizada por el periodista Álex Álvarez quien se ha puesto en contacto con ella. "Uy, lo siento, pero no me llaméis, ¿vale? Por favor", ha sido la primera reacción de Clara tras descolgar el teléfono. A pesar de su incomodidad, el redactor logró hacerle la gran pregunta: “Solo una cosa... ¿Es verdad que has roto con Gerard?”. La respuesta fue tan escueta como contundente: "No, no, no. Bueno, ciao, ¿eh?".

Con esas breves palabras, Chía desmiente públicamente por primera vez su separación del exjugador del FC Barcelona. Cabe recordar que fue la periodista Adriana Dorronsoro quien destapó la supuesta ruptura desde el ‘club social’ de 'Vamos a ver', asegurando que la información provenía del entorno más próximo a Clara. Sin embargo, horas después, algunos medios salieron al paso para negar la noticia.

La pareja fue fotografiada también este jueves, poco después del revuelo mediático, viajando en coche con aparente tranquilidad. Aun así, el revuelo ha sido tal que Clara Chía, siempre discreta, ha dado finalmente el paso de pronunciarse, aunque de forma muy rápida, y cerrar, al menos por ahora, la puerta a una ruptura con Gerard Piqué.