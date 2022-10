Cita de First Dates se va al traste por la pasión por los animales de esta soltera

Chiky y Esther han tenido una cita muy divertida en First Dates pero no ha salido del todo bien Al final uno de los solteros no ha querido repetir con una segunda cita

Chiky y Esther han tenido una cita bastante especial dentro de First Dates. Él solo esperaba encontrar a una chica que le siguiera el ritmo en la pista de baila y vaya que si lo ha seguido. Esther ha sorprendido a su cita y soltero después de que se hayan echado unos bailes ante su mesa. Sin embargo, los dos tenían gustos y aficiones bastante distintos. Esto ha provocado que Chiky diera calabazas a su atractiva cita.

Cuando ambos se han presentado en First Dates han empezado a conocerse mejor. Primero hablando con los realizadores del programa y su presentador, Carlos Sobera. Allí Chiky ha contado que le llaman así porque era el más bajito de una compañía de baile. Había estado casado. Esther por su parte solo buscaba a una persona que estuviera tan loca como ella “que improvise y la sorprenda”.

La verdad es que han tenido una cita bastante modélica, no obstante, ha habido un obstáculo difícil de superar. Ella era un amante de los animales, pero él no sentía tanto entusiasmo de meterlos en la cama y cosas así. En el momento de la decisión final, Chiky ha decidido darle calabazas a su cita, a pesar de que ella no había dudado en su “sí”.