La cita más explosiva de First Dates: "era más feo que un cagado"

Javier y Elena han tenido una cita muy movida dentro de First Dates y no ha ido nada bien Los dos han querido ir de bordes y al final las calabazas eran lo de menos

Elena y Javi no se puede decir que hayan tenido una cita cordial ni tranquila. Los dos solteros no solo eran muy diferentes sino que no se han dejado de atacar con actitudes que rozaban ya el insulto. Ambos han ido a First Dates a buscar el amor, pero más bien parecía que han ido a buscar gresca después de la noche que han dado dentro del restaurante. Tanto ella como él eran muy diferentes y les ha faltado educación y buenos modales.

Javi se definía como “un pijo moldeable, no soy el típico cayetano”, la primera vez que estuvo en First Dates no acabó contento, pero ahora la primera cita le parecerá maravillosa comparada con esta. Por su parte Elena confesaba que nunca había tenido novio y que le ponían los hombres con bata. Cuando ha visto a Javi no le ha parecido nada atractivo y no quería cenar con él.

Aunque los dos han cenado, la verdad es que la cita ha empezado movida con faltas de respeto. A cámara Elena ha confesado que Javier era más “feo que un cagado”. Así mismo ha contado que no le gustaba ni Madrid ni los madrileños. Con tales comentarios, en la decisión final cada uno se ha ido por su lado, ¡y menos mal!