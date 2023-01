Chiringuito: La reacción de Guti al posible pasillo del Ceuta al Barça tras la Supercopa

La AD Ceuta le haría el pasillo al F.C. Barcelona por su último título Guti considera que es exagerado al ser un trofeo menor

La AD Ceuta, a través de palabras pronunciadas por su presidente Luhay Hamido, ha confirmado que será el equipo encargado de hacerle el pasillo al F.C. Barcelona en su partido de la Copa del Rey por el título que el club azulgrana ha conseguido recientemente: la Supercopa de España, en un encuentro que ganó 1 - 3 frente al Real Madrid.

La reacción de Guti en El Chiringuito de Jugones no se ha hecho esperar: "es un trofeo menor eso, ¿no? Yo he ganado una Supercopa, he ido a otro partido y no nos han hecho el pasillo, ¿sabes? Está bien ganarlo, pero no tanto como un pasillo. Pensaba que se decía de broma, pero me ha sorprendido. Es un tanto exagerado".

Guti, además, añade que los pasillos deberían limitarse a trofeos mayores, tales como LaLiga, la Champions League o la Copa del Rey. No cree que sea necesario en la Supercopa de Europa, e incluso ha dudado unos segundos al decir que la Copa del Rey sí que era merecedora de pasillo. ¿Estás de acuerdo con esta reacción de Guti? ¿O consideras que es un tanto desmedida?