¿Qué ha sido de la vida de Chipper? El concursante de OT 2008 más odiado por Risto Mejide

Cuando Risto Mejide se encontraba como jurado en Operación Triunfo 2008, tuvo un doble objetivo: intentar por todos los medios que Virginia Maestro fuera la ganadora, y cargar con dureza contra el resto de concursantes. Chipper fue uno de los más afectados por las palabras del publicista, a pesar de que logró la medalla de bronce y partía como uno de los grandes favoritos para la audiencia.

A Risto no le gustaba absolutamente nada de lo que veía en el escenario, pero 15 años después, Chipper no ha dejado de intentarlo. Si bien abandonó temporalmente la escena musical española, intentó representar a Suiza en Eurovision en 2015 con la canción 'Feel the love', demostrando que no importa si el norteamericano canta en España, en Suiza o en cualquier país: tiene talento de sobra.

En 2021, Chipper ha vuelto a ser protagonista de un concurso de talentos: ha participado en la primera edición de Top Star, reencontrándose con Risto Mejide. No es que le fuera muy bien (además, el programa fue un fracaso), pero Chipper no deja de intentarlo nunca.

Lo único que queda de Operación Triunfo 2008 es la actitud egoísta y chulesca de Risto Mejide como jurado, llegando a afectar negativamente a muchos de los concursantes de la edición. Para ser jurado, hay que hacer algo más que criticar.