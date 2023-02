Este chico de First Dates lo tiene claro: "mi ideal de mujer es Isabel Díaz Ayuso"

A Jaime le encantan "las Cayetanas" Este gaditano residente en Madrid tiene un plan favorito: "me gusta salir de cañas"

Su nombre es Jaime, y fue uno de los participantes de First Dates que más dio de qué hablar en el último programa. No obstante, este gaditano residente en Madrid tiene las ideas claras tal y cómo demostró al describir a su mujer perfecta: "mi ideal de mujer es Isabel Díaz Ayuso porque a mí es que me encantan las 'Cayetanas'", le contó a Carlos Sobera mientras esperaba a su cita.

Sin embargo, Jaime también es una persona que sabe disfrutar de la vida: "me gusta salir de cañas por la ciudad y en la residencia me lo paso muy bien. Me gusta reírme y a lo mejor gasto bromas en exceso. Es es algo que no suele gustar". Estudiante, y en busca el amor en sus tiempos libres. ¿Qué le pareció Paula, la chica con la que le tocó cenar?

Ella parecía una chica bastante tradicional y al mismo tiempo buscaba alguien abierto: "no quiero a una persona que sea cerrada de mente ni celosa. Quiero una familia y una vida estable, pero si no sale, no pasa nada". Durante la cena, todo parecía ir bien: ella estaba estudiando en Londres en estos momentos y Jaime tenía pensado estudiar en la capital británica su máster: "me encantaría que me enseñaras la ciudad". ¿Hubo segunda cita? Sí, ambos se dieron una oportunidad, y quien sabe si se vieron en Londres.