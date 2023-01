"Chao pescao": la despedida de esta soltera de First Dates frente a su cita

Virginia y Samuel han tenido una de las citas más locas de First Dates La soltera se ha definido como "tóxica" en las relaciones y con taras

Virginia y Samuel han tenido una cita en First Dates que no ha pasado de lo cordial. Él se ha presentado con alegría y con ganas de conocer alguien especial. Allí ha ido Virginia, una chica atractiva que trabajaba como técnica de rayos. Los dos solteros se han presentado en la barra del restaurante delante de Matías y de Carlos Sobera. Una vez han decidido ir a la mesa a cenar y conocerse un poco mejor. La verdad es que aunque ha habido simpatía, Virginia le ha lanzado muchas indirectas a Samuel de que no quería seguir conociéndole ni era su tipo.

Samuel ha sido todo lo cortés con una chica que se ha definido como "tóxica" y con "muchas taras", razones por las que ella achaca que no tenga todavía pareja y esté soltera. El soltero ha intentado entrarla por todos lados, pero al final nada ha funcionado, pues ella ya tenía muy claro su respuesta: un no como una catedral. En uno de los últimos momentos Virginia ha comentado que odiaba a los niños y que por supuesto no quería tener hijos.

En la decisión final, Samuel esperaba una oportunidad, pero no ha sido así ni de lejos. Virginia le ha dado calabazas y se ha despedido con un "chao pescao" en cuanto ha podido.