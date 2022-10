Chanel revela cuál es su equipo de fútbol

La cantante hispano-cubana reveló sus preferencias y reconoció que "soy muy futbolera, pero me va a ratos, voy por rachas" "Después de Eurovisión y el Mundial, no me importaría componer la canción de la Vuelta Ciclista a España", aseguró

La cantante hispano-cubana Chanel Terrero, autora de la canción oficial de la selección española de fútbol para la Copa del Mundo de Fútbold Qatar 2022: "TOKE", aseguró este martes, durante el acto de presentación del videoclip de la canción en los estudios de RTVE, que su equipo de fútbol es el Barcelona: "Yo soy del Barça por mi padre".

"Soy muy futbolera, pero me va a ratos, voy por rachas" confesó la última representante de España en el festival Eurovisión, donde finalizó tercera gracias a la canción "SloMo", consiguiendo una de las mejores posiciones españolas en el certamen musical en los últimos tiempos. "Eso sí, siempre voy con La Roja", añadió la artista, exultante por la oportunidad recibida. "Después de Eurovisión y el Mundial, no me importaría componer la canción de la Vuelta Ciclista a España".Chanel se mostró agradecida por la oportunidad, y relató la expectación que vivió en torno al estreno de "TOKE": Fue increíble, aunque estaba muy nerviosa, todas esas emociones comprimidas salieron a la luz".

"Me siento muy identificada con el espíritu de equipo de la selección, en el mío también estamos todos muy unidos, y también por la disciplina como bailarina profesional, cantante y actriz", señaló Chanel también en este sentido el pasado viernes 14 de octubre en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

Durante el evento, también tuvieron presencia los ex internacionales españoles Iker Casillas y Andrés Iniesta, protagonistas absolutos del título mundial ganado por España en Sudáfrica 2010, que enviaron un vídeo en el que anunciaban su colaboración con RTVE para la retransmisión del torneo, que tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre.