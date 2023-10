Qué fue de César Millán: el conocido presentador de 'encantador de perros'

La vida de César Millán ha cambiado drásticamente

César Millán, el renombrado "encantador de perros", ha sido una figura icónica en el mundo de la televisión y la rehabilitación de perros durante muchos años. Su famoso programa, "El encantador de perros," le catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en una figura destacada en el mundo de la educación canina. Sin embargo, la vida de César Millán ha experimentado cambios drásticos desde que dejó de estar en la pantalla.

En 2010, la vida de César Millán se complicó muchísimo: para el mexicano fue un duro golpe despedir a su mejor amigo: un pitbull llamado Daddy. Además, ese mismo año se divorció de la madre de sus dos hijos, situaciones coincidientes en el tiempo que le empujaron a pensar en conductas suicidas: "tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso.

Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere... Y mi clan familiar se fue. Es como si tu casa ardiera y no pudieras hacer nada".

Sin embargo, tras pasar por un centro de ayuda psicológica y conocer a su actual pareja, a Cesar MIllán no le falta el trabajo: ahora presenta Better Human, better dog en Disney+, un documental producido por National Geographic.

Es un formato en el que abre las puertas de su rancho para cambiar a sus perros y a sus dueños, aprendiendo a interactuar entre ellos de forma saludable.