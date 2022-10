"Soy bastante cerdo": la confesión de este soltero en First Dates

Patricia y Santiago han tenido una cita de lo más caliente dentro de First Dates Los dos andaluces se han gustado desde el primer momento y ¡Menuda cita!

Patricia y Santiago han protagonizado una de las citas más picantes de First Dates que se recuerden dentro del programa. Ella ha ido al restaurante a jugar su última carta en el amor. Buscaba a un chico educado, que la cuidara y que le llamara la atención. Para tal fin se ha encontrado con Santiago, un chico muy respetuoso, moreno, alto, con barbita, tatuado y con mucho rollazo en cuanto a vestimenta.

Una vez los dos se han presentado y se han ido para su mesa han tenido una cita que seguro que no se esperaban. Los dos han congeniado a la perfección y han sentido que se gustaban mucho. No solo eso, ya dentro del restaurante el tonteo ha empezado y no ha parado hasta que han ido al reservado para decidir si seguían conociéndose. “Es un pivonazo” ha dicho Patricia al ver a Santiago, la sangre les ha hervido.

Después de esto, los dos han bailado muy, muy pegados… tanto que Santi ha confesado “Soy bastante cerdo y cuando una chavala me gusta y me tira más de la cuenta…” ella esta confesión le ha respondido con un “niño, me voy a derretir”. Al final los dos, como cabía esperar, han dicho sí ha una segunda cita.