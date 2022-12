Los celos de Ana María Aldón en su enfrentamiento con Isabel Luna

Fiesta aprovechó el día de Nochebuena para sentar en la misma mesa a Ana María Aldón e Isabel Luna Isabel Luna podría ser el nuevo interés romántico de José Ortega Cano

Fiesta, el programa que cada fin de semana nos alegra las tardes en Telecinco, aprovechó el día de Nochebuena para hacer su particular cena. En esta cita, lo sorprendente fue ver cómo se sentaban en la mesa Ana María Aldón, ex mujer de Ortega Cano, e Isabel Luna, cantaora y la mujer que ha conseguido que el ex torero recupere la ilusión. Este cara a cara provocó que los celos de Ana María salieran a relucir.

Emma García, mientras Isabel hablaba, se percató de que Ana María Aldón no estaba cómoda: "hija, qué cara tienes". La aludida, en lugar de mostrar tranquilidad, respondió de forma cortante y tensa: "estoy atenta... Por si después me preguntáis".

Isabel Luna seguía hablando y explicando cómo se encontraba su relación con Ortega Cano: "habíamos al ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por un asunto profesional, después fuimos a tomar un refresco y de ahí me fui a mi casa. Esa es toda la historia de amor que hay".

En todo momento, la invitada parecía minimizar la historia, pero no evitó que Ana María Aldón hablase de forma cortante: "bueno, en diez años nunca me ha hablado de ti. ¿Por qué? ¿Y ahora se acuerda todos los días de ti? Tengo entendido que os enviais bastantes mensajes". ¿Celos? ¿O sospechas? Al menos lo intentó arreglar de la mejor forma posible: "no te lo tomes a mal, Isabel, si a mí me gusta que él entre y salga, y si lo hace contigo, mejor que mejor".