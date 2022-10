La cazada de esta soltera a su cita en First Dates: “Para no beber, te has pedido un gin tonic”

Vanesa y Enrique no han tenido una cita lo que se dice especial dentro de First Dates Los dos solteros no se han gustado nada y no han querido repetir

Cada persona que va a First Dates va en busca de algo muy concreto. Por ejemplo, Vanesa, ha sido una soltera que ha llegado al restaurante en busca de un hombre que le diera buena energía. A tal cometido ha llegado Enrique, aunque las cosas no han salido como los dos esperaban. Los dos solteros han charlado un poco en la barra del bar con Carlos Soberas y Matías, pero luego se han ido a sentar a su mesa.

Allí la cosa ha estado de verdad tensa, ninguno de los dos se ha querido abrir más de la cuenta. Entre las pocas que se han contado es que Enrique se separó hace cinco años y no ha vuelto a tener ningún tipo de pareja. Así mismo ha confesado que se había quitado de viajar, de salir, de todo… ella no lo ha entendido porque según Vanesa “yo no me he quitado de nada”. Enrique incluso ha dicho que no salía porque tampoco bebía mucho. En ese momento entre sus manos tenía una copa. “Para no beber, te has pedido un gin tonic” decía Vanesa.

Tras el reservado y la llegada de la decisión final, ambos han dejado claro que no querían tener ningún tipo de cita con el otro. No habrá repeticiones, así que con las calabazas a cuestas se han dirigido a la calle por donde han venido.