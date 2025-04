Cayetana Guillén Cuervo lanza un comunicado tras desvelar la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Me siento muy triste"

Las redes estallaron este martes tras unas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo que muchos interpretaron como la confirmación del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, la presentadora ha emitido un comunicado en el que aclara el malentendido y se disculpa por haber alimentado, sin querer, unas expectativas que no se corresponden con la realidad.

Todo ocurrió durante la fiesta de nominados de los Premios Talía, cuando una periodista le preguntó directamente por la noticia del supuesto regreso de Amaia al grupo donostiarra. "Durante la fiesta, la periodista me comunicó: 'sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a la Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia'", explica Cayetana en su comunicado.

A partir de ahí, su respuesta fue más emocional que informativa: "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música", explica. Y añade que aquella charla era estrictamente privada: "Me pidió que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo".

Guillén Cuervo asegura que en ningún momento pretendió confirmar nada: "Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella", declara. Y concluye con una disculpa sincera: "Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón".