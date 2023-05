Una catalana no se corta con su cita en First Dates: ¡Eres un asaltacunas!

Este miércoles han tenido una cita Carlos y Silvia El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Carlos (64 años) y Silvia (62). La soltera se ha definido como una persona con un pronto fuerte: "No soy peligrosa pero me coge una mala hostia que soy capaz de ignorarte". Ha comentado que hay que saber llevarla bien porque es "bastante nerviosa, celosa y activa". El catalán ha asegurado que se deja llevar por todo el mundo, y se considera un "calzonazos".

La primera impresión de Silvia no ha sido muy buena: "Algo que me ha tirado para atrás es que tiene barriga y no se cuida". A él tampoco le ha gustado el físico de su cita: "Me gusta una persona un poco más rellenita (…) Me parece de maravilla si se ve así bien, pero me gusta más rellenita".

Durante la cita, los dos han visto que no encajan y que tienen personalidades diferentes. Carlos tiene 64 años y ha confesado que a veces piensa de "de aquí ya te vas al cielo", algo que no ha gustado nada a la catalana,y es que ha asegurado que es un "exagerado" y que tiene mucha vida por vivir.

El soltero ha explicado que ha estado con muchas mujeres jóvenes, y que ha estado en varios países por ellas. "Mi hija me decía: 'papa, que estas mujeres van a lo que van', y yo, ni caso". Cuando Silvia le ha preguntado que qué edad tenían, él ha comentado que 24 y 26, a lo que ella se ha sorprendido: "¿Dónde vas? ¡Eres un asaltacunas!".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en que no quieren tener una segunda cita. Los dos se han caído muy bien, pero como persona, ya que la afinidad y la química para establecer una relación amorosa han brillado por su ausencia.