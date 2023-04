"Me caso" la respuesta de esta soltera de First Dates al hablar de tortilla de patata

Edu y Paula han tenido una bonita cita en First Dates que al final no ha salido bien La soltera estaba muy contenta con su soltero al principio, pero le ha acabado dando calabazas

Paula y Edu han tenido una velada cordial, aunque al final ella le ha dado calabazas. La soltera de esta cita decía que nunca había estado enamorada, por eso había ido a First Dates para que un “hombre le robara el corazón”. Para tal difícil misión ha ido Edu, un chaval que se ha presentado diciendo que era muy guapo y que “yo a mí mismo me quiero un montón”.

Al ver a Paula ha sentido una gran alegría por dentro porque la ha visto guapa y con rollazo.

La verdad es que la cita entre ambos ha tenido buen ritmo y sintonía. Todos pensaban que al final los dos solteros se irían juntos del restaurante, pero no ha sido así. Según hablaban, Paula ha incluso ha confesado “me encanta, es cani y me va a arruinar la vida”. Por otro lado, han hablado de tener doce hijos. Cuando Paula ha descubierto que la madre de su cita hacía bien la tortilla de patata ha exclamado: “¡Me caso!”.

Al final ella le ha dado calabazas, Edu pensaba que iba a tener oportunidad de repetir, pero se ha tenido que volver a casa como ha venido: solo.