Caso Mario Biondo: La familia demanda a Netflix tras ser "engañados"

El pasado 3 de agosto, Netflix estrenó 'Las últimas horas de Mario Biondo' La docuserie trata la extraña muerte del marido de Raquel Sánchez Silva

El pasado 3 de agosto, Netflix estrenó 'Las últimas horas de Mario Biondo', una docuserie de tres episodios que trata la extraña muerte del marido de Raquel Sánchez Silva. El cuerpo del cámara italiano apareció colgado en la sala de estar de su casa de Madrid el 30 de mayo del 2013. Tras varios años de investigación, la policía y la justicia española cerraron el caso concluyendo que Biondo se suicidió. Aun así, la Fiscalía de Palermo lucha por reabrir el caso tras asegurar que fue asesinado.

En el documental participaron Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, padres del fallecido, además de los hermanos del italiano y Guillermo Gómez, el exrepresentante de la presentadora española. Ahora la familia demanda a Netflix tras sentirse "engañados".

Los progenitores de Mario Biondo han explicado que el documental se estrenó en la plataforma "sin contar, a fecha de la emisión de dicha serie, con el consentimiento expreso de la familia para ello". No solamente eso, y es que los padres han asegurado que no tenían ni idea de que el exrepresentante de Sánchez Silva participó en el proyecto, ya que si lo hubiesen sabido, no hubiesen dado su testimonio.

Al enterarse de que Guillermo Gómez había participado, el entorno de Biondo envió un burofax a Netlix "con más de 80 días de antelación sobre la fecha de la emisión", pidiendo "revocar la cesión de los derechos de explotación de sus imágenes y la utilización y publicación de la documentación anexa e información facilitada y las grabaciones realizadas".

Ahora, la familia del cámara ha recurrido a 'Proyecto Atila' para demandar a la productora. "Ni la plataforma ni la productora contaban con el consentimiento de nuestros representados para tratar y usar sus datos personales, ni por lo tanto para emitir y difundir sus imágenes", expresan en un comunicado.