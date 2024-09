Carolina Marín revela en 'El Hormiguero' el momento exacto en el que sucedió su lesión en los JJ.OO.

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Hoy miércoles 4 de septiembre ha acudido al programa la deportista Carolina Marín para hablar de su paso por los Juegos Olímpicos de París, su lesión y cómo está siendo la recuperación.

Sobre lo que ocurrió cuando se lesionó la rodilla en las semifinales, detalló cómo lo vivió: “Escuché el crujido de la rodilla, con la misma caída que me lesioné anteriormente. No me lo podía creer. Era como si alguien no quisiera que ganara esa medalla. Quise seguir aunque sabía que tenía los cruzados rotos, pero era imposible, tenía inestabilidad completa”.

La lesión de @CarolinaMarin: rotura del ligamento cruzado y los dos meniscos de la rodilla derecha #CarolinaMarínEH pic.twitter.com/F9J0qAgfQB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2024

Preguntada por lo que ocurrió tras marcharse del campo, ella explicó “lo que no se vio”: “Estaba esperándome el entrenador, me eché a sus pies porque no podía más. Me levantó como pudo, me llevó al vestuario donde estaba el resto del equipo, vino mi madre y yo estaba allí estaba hartándome de llorar. Le dije que no podía más, vi el final de mi carrera”.

Sin embargo, si algo ha demostrado Carolina, es que es un ejemplo de superación por eso ahora se encuentra centrada en recuperarse con la intención de poder competir en 2026, cuando España vaya al campeonato de Europa.

Para acabar, anunció que “a final de año la gente podrá ver cómo me he preparado y lo bien que llegaba porque voy a sacar un documental en Movistar Plus+. Se podrá ver todo ese sufrimiento, trabajo, esfuerzo por el que pasa un deportista”, zanjó.