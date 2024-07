Carmen Lomana carga contra Bertín Osborne: "Que no ande por ahí dejando mujeres embarazadas"

Hace unos días, 'El Turronero' celebró una fiesta donde reunió a decenas de celebridades, con motivo de la comunión de su nieta. En el evento, asistieron invitados de renombre en la actualidad de nuestro país, especialmente con presencia televisiva.

De hecho, no solo se produjo el conocido acercamiento entre Hiba Bouk y Álvaro Muñoz Escassi, sino que también hubo un desencuentro entre Carmen Lomana y Bertín Osborne.

Según ha desvelado María Eugenia Yagüe, colaboradora de 'Espejo Público' en Antena 3, el presentador y amigo del empresario, tuvo unas malas palabras hacia Lomana cuando esta le fue a saludar. El también cantante habría tomado una posición frontal contra la gente que hablado mal de él, una posición que no sentó nada bien a la televisiva.

La empresaria ha querido explicar durante el directo del citado espacio, que fue lo ocurrido. "Estaba en una mesa al lado de la suya, y entonces digo: Hola Bertín, ¿cómo estás? Y contestó: 'Yo a ti no te saludo', y digo: Ah bueno, pues muy bien. Me da igual Bertín, no cuenta en mi vida para nada, porque este señor, de su mala educación y de su mal carácter...", comenzaba explicando Lomana.

"Yo como mujer he defendido a Gabriela, entonces dijo ahora no la saludo, como si a mí me importara... El otro día la gente le ponía a escurrir. (...) Es un feo hacia mí y hacia todo el mundo, porque su soberbia y su arrogancia está por encima de todo, no respeta nada, ni mujeres, ni novias...", seguía diciendo la coleccionista de alta costura. "Dije simplemente que tendría que tener cuidado y si no lo tiene que no ande por ahí dejando mujeres embarazadas, es tan fácil como hacerse una vasectomía", sentenciaba.